stilwerk KantGaragen in den Startlöchern Berliner Designcenter mit anliegendem Hotel öffnet erstmals die Türen für die Öffentlichkeit / Design & Art Festival am 07. und 08.10.2022 (FOTO)

Berlin (ots) - An seinem neuen Charlottenburger Standort in Berlin verwandelt

das Team von stilwerk eine ehemalige Hochgarage von 1930 in ein modernes

Designcenter und präsentiert hier sein neues Konzept. Verteilt auf vier

Stockwerken, auf offenen Flächen, in historischen "Heinrichsboxen" und in

Oktagonen werden Interior Design und Lifestyle Marken, Händler und

Servicedienstleister Ihre Produkte zeigen. Hinzu kommt ein weitreichendes

Retail- und Gastronomieangebot im Erdgeschoss. Eine großzügige Eventfläche über

den Dächern Berlins rundet das Angebot ab. Im sechsten Stock wird eine luxuriöse

Penthouse Wohnung mit großer Dachterrasse vermietet. Und direkt anliegend

empfängt das stilwerk Hotel KantGaragen seit August designaffine Gäste. So

verbindet stilwerk erstmalig in seiner 26-jährigen Geschichte Showrooms und

Hotellerie an einem Ort und sorgt für positive Synergieeffekte für Anbieter und

Kunden. Am 07. und 08.10.22 präsentiert sich das einzigartige Gebäudeensemble

aus historischer und moderner Architektur im Rahmen des Design & Art Festivals

der Öffentlichkeit.



