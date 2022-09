T-Mobile US verkauft Festnetzsegment für einen Dollar an Cogent Communications

BELLEVUE/WASHINGTON (dpa-AFX) - Im Zuge der Fokussierung auf Mobilfunkdienstleistungen will T-Mobile US sein im Zuge der Übernahme von Sprint mit gekauftes Festnetzgeschäft abstoßen. Für den symbolischen Preis von 1 US-Dollar solle das gesamte Segment an amerikanischen Internetanbieter Cogent Communications gehen, hieß es am Mittwoch in einem bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Dokument. Der Schritt war erwartet worden. Der Deal soll in der zweiten Hälfte 2023 abgeschlossen werden. Die Tochter der Deutsche Telekom rechnet wegen des Verkaufs mit einer Belastung des Vorsteuerergebnisses von etwa einer Milliarde US-Dollar (1 Mrd Euro) im dritten Quartal.

Darin enthalten sind neben einer Wertanpassung für das Festnetzgeschäft auch 700 Millionen US-Dollar für sogenannte IP Transit Dienstleistungen mit einer viereinhalbjährigen Laufzeit, die T-Mobile an US Cogent Communications zahlt. Mit IP Transit Services werden Daten korrekt ins Internet gesendet und können dort empfangen werden. Während die Hälfte der Summe innerhalb des ersten Jahres nach dem Deal-Abschluss in festen Monatsraten bezahlt werden soll, wird der Rest in darauffolgenden 42 Monaten nach und nach beglichen./ngu/lew/mis