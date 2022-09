BRÜSSEL - Verbraucher sollen nach dem Willen der EU-Kommission mit Einnahmen aus übermäßigen Gewinnen von Energiefirmen entlastet werden. Unternehmen, die CO2-arm Energie produzierten, machten derzeit Zufallsgewinne, die nicht ansatzweise ihre Produktionskosten widerspiegelten, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Brüssel. "Wir wollen diese unerwarteten Gewinne umleiten, um besonders betroffene Haushalte und Betriebe bei der Anpassung zu unterstützen." Das Gleiche gelte für "Zufallsgewinne" von Unternehmen, die ihr Geschäft mit fossilen Brennstoffen machen, sagte von der Leyen.

FRANKFURT - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing sieht den Finanzkonzern mit der vorgesehenen Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten gut aufgestellt. Er könne mit dem Umfang "sehr gut schlafen", sagte Sewing am Mittwoch auf der "Handelsblatt"-Bankentagung in Frankfurt. Die Deutsche Bank hatte ihre Prognose für die Risikovorsorge in diesem Jahr Ende April wegen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine von 0,2 Prozent auf 0,25 Prozent des durchschnittlichen Kreditvolumens heraufgesetzt.

ROUNDUP: Siemens Energy holt sich fast eine Milliarde Euro für Gamesa-Übernahme

MÜNCHEN - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat sich für die geplante vollständige Übernahme seiner Windkrafttochter Gamesa frisches Geld beschafft. Das Unternehmen platzierte eine nachrangige Pflichtwandelanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 960 Millionen Euro, wie Siemens Energy am späten Dienstagabend in München mitteilte. Mit dem Nettoemissionserlös soll die Komplettübernahme von Siemens Gamesa zum Teil finanziert werden.

Kühne Holding will weitere Lufthansa-Aktien kaufen



SCHINDELLEGI - Die Kühne Holding will ihre Beteiligung an der Lufthansa aufstocken. "Unser Interesse an der Deutschen Lufthansa AG ist ungebrochen", erklärte Eigentümer Klaus-Michael Kühne in einer am Dienstag im schweizerischen Schindellegi veröffentlichten Mitteilung. Nach einem "konstruktiven Gespräch" mit den Vorsitzenden von Vorstand und Aufsichtsrat habe er sich "der Absicht angeschlossen, bei sich bietenden Gelegenheiten weitere Lufthansa-Aktien zu erwerben." Die Kühne Holding hält bereits 15,01 Prozent an der Lufthansa.