JEFFERIES stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Handelsaktivität der Privatanleger habe durch die kurzlebige Marktrally Anfang August zugenommen, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings seien die App-Downloads im Monatsvergleich erneut leicht rückläufig gewesen./ck/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2022 / 11:40 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2022 / 19:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die flatexDEGIRO Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -1,59 % auf 9,276EUR erreicht.