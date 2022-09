Das chinesische Internetunternehmen Tencent beteiligt sich mit fast 50 Prozent an der Ubisoft-Holdinggesellschaft Guillemot Brothers, wie der Konzern am Dienstag bekanntgab. Laut Bloomberg-Berichten zahlt der Tech-Gigant 200 Millionen Euro, um eine indirekte Beteiligung an Ubisoft zu einem Aktienwert von je 80 Euro zu erwerben. Außerdem investiert er weitere 100 Millionen Euro in die Holdinggesellschaft.

Nach dem Kauf wird Tencent einen Anteil von knapp elf Prozent an Ubisoft halten. Das Unternehmen dürfte nach der Genehmigung sogar seinen bisherigen Anteil von fünf Prozent aufstocken und käme damit auf eine Beteiligung von 16 Prozent. Die Kontrolle über Ubisoft bleibt dennoch bei den Guillemot-Brüdern. Es ist kein Vetorecht für die Chinesen vorgesehen. Darüber hinaus müssen sie ihre Unternehmensanteile fünf Jahre lang halten.