UBS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re auf "Sell" mit einem Kursziel von 69 Franken belassen. Analyst Will Hardcastle nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen Ausblick von Fitch zum Versicherungssektor zum Anlass für eine eigene Analyse. Er stimme der Ratingagentur zu, dass die Geschäfte abseits der Lebensversicherung am stärksten von der Teuerung betroffen sein dürften. Hier dürften jene Unternehmen mit mangelnder Preisgestaltungsmacht am stärksten gefährdet sein, aufgrund der negativen Auswirkungen von steigenden Schadenskosten auf Marge und Kapital ein negatives Kreditrating zu bekommen./tav/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2022 / 07:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie an der Börse Lang & Schwarz hat ein Minus von -0,72 % auf 80,28EUR erreicht.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Will Hardcastle

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 69

Kursziel alt: 69

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m