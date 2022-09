GR Silver Mining: Neue Ressourcenschätzung im Q1 2023!

Börsenkürzel (TSX-V) | ISIN: GRSL | CA36258E1025 Aktienkurs: 0,12 CAD | 0,10 Euro Börsenwert: ca. 26 Mio. CAD Aktien (voll verwässert): 288.80.858 Warrants: 47.596.895 (gew. Durchschnittspreis: 0,39 CAD) Optionen: 9,734,157 (gew. Durchschnittspreis: 0,42 CAD) Große Aktionäre: First Majestic Silver (9,3%), Management & Insider (6,4%)

Das Ziel ist es, die Resource auf San Marcial deutlich zu erweitern. Parallel laufen weitere Explorationsarbeiten nahe der Ressource der Plomosas-Mine. Die Resultate sollen dann in eine ganzheitliche Ressourcenschätzung für das Projekt im ersten Quartal 2023 münden. Die Aktie von GR Silver Mining konnte trotz dieser und der Resultate aus dem August nicht profitieren. Derzeit steht sie wie viele Werte aus diesem Sektor im Schatten des Silberpreises.

Derzeit sind weitere Bohrungen in diesem Gebiet im Gange, um die seitliche und neigungsabwärts gerichtete Beständigkeit der Silbermineralisierung zu verfolgen. Zudem wird das Unternehmen wahrscheinlich weitere Bohrungen bei einer nahe gelegenen Silberanomalien an der Oberfläche durchführen, die geologische Ähnlichkeiten zur Entdeckung in der Southeast-Zone aufweist. Da das Unternehmen erst jüngst rund 5,5 Mio. CAD bei Investoren einsammelte, sind die Explorationsarbeiten bereits finanziert ( siehe hier ).

Erst jüngst hatte GR Silver Mining (0,12 CAD | 0,10 Euro; CA36258E1025) hochgradige Bohrergebnisse mit Silberwerten von mehr als einem Kilo unweit der bestehenden Ressource auf der San Marcial-Liegenschaft gemeldet. Folgebohrungen bestätigten nun die ersten Resultate. So wurden durch die neuen Bohrungen im Gebiet Southeast mächtige hydrothermale Brekzien und Stockwork-Systeme mit mehreren hochgradigen Silberabschnitten identifiziert. Bohrloch SMS22-11 wies beispielsweise 75,7 Meter mit 92 g/t Silber auf. Teilabschnitt zeigten 1.253 g/t SIlber über 0,3 Meter sowie 1.032 g/t Silber über 0,4 Meter. Die weiteren Ergebnisse finden Sie an dieser Stelle .

GR Silver Mining meldet erfolgreiche Folgebohrungen auf dem Projekt San Marcial in Mexiko. Folgebohrungen in einem neu entdeckten Gebiet brachten nun wieder gute Resultatet. Eine aktualisierte Ressourcenschätzung will das Unternehmen im ersten Quartal 2023 vorlegen.

GR Silver Mining meldet erfolgreiche Folgebohrungen auf dem Projekt San Marcial in Mexiko. Eine aktualisierte Ressourcenschätzung will das Unternehmen im ersten Quartal 2023 vorlegen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer