FAIRFAMILY GmbH aus Hamburg - vermutlich einer der beliebtesten Arbeitgeber in Deutschland Warum Bewerber/-innen bei der Unternehmensberatung Schlange stehen (FOTO)

Hamburg (ots) - Was macht heutzutage einen attraktiven Arbeitgeber aus? In

Zeiten des Fachkräftemangels zermartern sich viele Unternehmen um diese Frage

den Kopf. Dabei schaffen es trotz zahlreicher Bemühungen nur wenige, eine

ganzheitliche Veränderung herbeizuführen. Viele klagen über zurückgehende

Bewerberzahlen und fragen sich, was sie denn noch bieten sollen, um Mitarbeiter

nachhaltig zu begeistern.



Klar ist - um sich heutzutage als TOP Arbeitgeber zu positionieren, müssen sich

Unternehmen von Grund auf neu positionieren, Mitarbeiter in den Mittelpunkt

stellen und einige besondere Kriterien erfüllen: Eine wertschätzende

Unternehmenskultur, die von Teamwork und Kollegialität geprägt ist;

digitalisierte Prozesse und modernste Technik; attraktive Benefits, die auch

genutzt werden und zu den Bedürfnissen der Mitarbeiter passen; eine starke

Vision, Aufstiegschancen und eine Führung, die sich um die Gesundheit und das

Wohlbefinden der Mitarbeiter kümmert, sind nur einige grundlegende Faktoren, die

in keinem modernen Betrieb von heute fehlen dürfen.