UBS stuft Schaeffler auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5,40 Euro belassen. Dank des hohen Auftragsbestands und des zunehmenden Halbleiterangebots rechnet Analyst Patrick Hummel in den kommenden Monaten für die Autobranche mit zweistelligen Wachstumsraten bei Produktion und Absatz, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie schrieb. Sorge bereiten dem Experten angesichts des makroökonomischen Umfelds jedoch die Aussichten für das kommende Jahr, weswegen er erst kürzlich seine Schätzungen gesenkt hatte. Die Bewertung des Sektors erscheint Hummel aktuell aber weiter günstig./tav/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2022 / 07:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:11 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schaeffler Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -1,27 % auf 4,966EUR erreicht.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Patrick Hummel

Analysiertes Unternehmen: Schaeffler

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 5,40

Kursziel alt: 5,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m