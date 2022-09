Nicklas Spelmeyer gibt 5 Tipps So gelingt der Start ins Amazon FBA Business (FOTO)

Berlin (ots) - Nicklas Spelmeyer ist der richtige Ansprechpartner für alle, die

ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon FBA aufbauen wollen. Sein Ziel ist es,

Händlern zu zeigen, wie sie ein höheres Einkommen erreichen. Das Coaching bei

FBAunstoppable bringt ihnen mehr Zeit und eine größere Unabhängigkeit.



Amazon ist weiterhin ein riesiger Wachstumsmarkt, auf dem Millionen von Kunden

einkaufen. Allein im letzten Jahr ist der Umsatz des Online-Riesen um 35 Prozent

gestiegen. Das Unternehmen investiert wieder in seine Infrastruktur und kauft

inzwischen eigene Flugzeuge für die weltweite Belieferung. Mit Amazon FBA können

Händler von dieser Kraft profitieren. Zu unbedarft sollten Unternehmer aber

nicht an die Sache herangehen, denn es lauern in jedem Bereich Fehlerquellen,

sagt Nicklas Spelmeyer. Der Experte hat mit einem Schritt-für-Schritt-System

viele Unternehmer zum Erfolg begleitet. Er sagt, es ist nicht wichtig, wie viel

Kapital man einsetzt. Es kommt auf die richtige Investition an. Gerne gibt er in

diesem Artikel fünf Tipps, wie der Einstieg ins Amazon-FBA-Business erfolgreich

wird.