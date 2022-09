Sommerlicher Weinempfang des DRV / Genossenschaften erwarten exzellenten Jahrgang 2022 (FOTO)

Berlin (ots) - Der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) rechnet mit einem

hochwertigen Jahrgang 2022 bei den Genossenschaftsweinen. "Die Genossenschaften

in allen Anbaugebieten gehen von einer qualitativ herausragenden Ernte und von

exzellenten Weinen aus", betonte der Vorsitzende des DRV-Fachausschusses

Weinwirtschaft, Henning Seibert, beim sommerlichen Weinempfang des Verbands. Der

Vorstandsvorsitzende der Winzergenossenschaft Moselland wies darauf hin, dass es

jedoch bei der Menge große regionale Unterschiede geben könne.



"So gut die Aussichten für den Jahrgang sind, so schwierig sind die

wirtschaftlichen Bedingungen für die Winzerinnen und Winzer sowie für die

Genossenschaften", machte DRV-Präsident Franz-Josef Holzenkamp deutlich. "Die

steigenden Kosten für Energie, Dünger und Pflanzenschutz belasten die

Unternehmen stark. Hinzu kommen hohe Preise für Flaschen, Verpackungen und

Logistik sowie der gestiegene Mindestlohn. Auch wenn unsere Genossenschaften

viel für die Verbraucher abfedern - an Preisanpassungen führt kein Weg vorbei.

Diese muss auch der Handel mittragen. Die Regale jetzt vermehrt mit

ausländischen Weinen zu bestücken würde der deutschen Weinwirtschaft schaden."