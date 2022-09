Insgesamt hat Sitka in diesem Sommer 16 Diamantbohrungen auf einer Gesamtlänge von 5.250 Meter niedergebracht. Die Ergebnisse der ersten sechs Bohrungen (DDRCCC-22-026 bis DDRCCC-22-031) liegen nun vor. Weitere 10 Bohrergebnisse stehen noch aus, 9 aus der Blackjack-Zone und 1 aus dem so genannten MayQu-Ziel. Zu den Höhepunkten der jüngsten Ergebnisse zählt Bohrung DDRCCC-22-030 mit 0,90 g/t Au von der Oberfläche über 146,6 m, einschließlich 33,8 m mit 1,42 g/t Au ab 2,84 m. Ebenfalls hervorzuheben ist Bohrung DDRCCC-22-029 mit 0,65 g/t Au 116,0 m mit ab 27,0 m bis 143,0 m, einschließlich 19,0 m mit 1,02 g/t Au ab 124,00 m.

Cor Coe, P.Geo., CEO und Director von Sitka ordnete die Ergebnisse wie folgt ein: „Die Ergebnisse der ersten sechs Bohrlöcher unseres Sommerbohrprogramms ergaben bedeutende goldhaltige Abschnitte, die die Beständigkeit der Goldmineralisierung in dieser sich ausdehnenden Zone belegen. Alle Bohrlöcher waren über ihre gesamte Länge mineralisiert und wiesen von der Oberfläche bis in die Tiefe hochgradige Goldwerte auf. Die vorliegenden Bohrlöcher haben bisher eine hochgradige Mineralisierung nachgewiesen, die mit einer strukturellen Zone von spät- und postmineralischen Intrusionsgängen zusammenhängt, die sich über 400 Meter in Ost-West-Richtung und über 450 Meter Breite innerhalb unseres intrusiven Hauptkörpers in Nord-Süd-Ausrichtung erstreckt. Diese Stepout-Bohrungen zeigen die potenzielle Größe und den Reichtum der Blackjack-Zone und des etwa 2 km x 500 m großen Erweiterungskorridors. Wir warten gespannt auf die Ergebnisse der verbleibenden Bohrlöcher, um dieses neu entdeckte Goldvorkommen innerhalb unseres straßenzugelassenen RC-Goldprojekts in Distriktgröße weiter auszubauen.“





Abbildung 2 - Querschnitt von DDRCCC-22-029, DDRCCC-22-030 und DDRCCC-22-031

Jede weitere Bohrung verbessert Verständnis der Strukturen, die die Mineralisierung beherbergen. Mineralisierung wird sowohl im Intrusiv- als auch im Metasediment-Grundgestein beobachtet. Gleichzeitig liefern die neuen Bohrungen die notwendige räumliche Dichte für eine erste Ressourcenschätzung. In Verbindung mit neu aufbereiteten Lidar-Daten und der Interpretation einer magnetischen geophysikalischen Untersuchung aus der Luft plant Sitka schon für das nächste Bohrprogramm der Phase-III.

Fazit: Sitka hat mit der Blackjack-Entdeckung einen Gewinner gezogen. Die Kontinuität und die Mächtigkeit der Mineralisierung sind beeindruckend und lässt für die noch ausstehenden zehn Bohrergebnisse hoffen. Sitka könnte aber noch für mehr Spannung sorgen: Auf seinem Alpha Projekt in Nevada ist das Unternehmen einer Entdeckung im Carlin-Gold-Stil auf der Spur. Auch dort läuft die Exploration und erste Ergebnisse dürften nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Jetzt den Goldinvest-Newsletter abonnieren!

Folgen Sie Goldinvest auf Youtube!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Sitka Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Sitka Gold für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.