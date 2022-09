BioVaxys gibt den Abschluss der Synthese seines Pan-Sarbecovirus-Impfstoffkandidaten und den Beginn einer In-vivo-Tierstudie bekannt

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - BioVaxys Technology Corp. (CSE:BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) ("BioVaxys" oder "Unternehmen") gab heutebekannt, dass Millipore-Sigma, der Vertragshersteller für sein präklinischesVirusimpfstoffprogramm, die Bioproduktion und das Endotoxin-Screening vonBVX-1021, dem Impfstoff des Unternehmens gegen SARS-CoV, der in derZusammenarbeit mit der Ohio State University ("OSU") zur Entwicklung einesPan-Sarbecovirus-Impfstoffs verwendet wird, abgeschlossen hat. Der nächsteSchritt ist die Messung der Entwicklung neutralisierender Antikörper gegenSarbecoviren nach der Immunisierung von Versuchstieren mit BVX-1021, gefolgt vonder Verabreichung eines SARS-CoV-2-Impfstoffs - in diesem Fall mit BVX-0320, demCovid-19-Impfstoffkandidaten des Unternehmens.Im Juni gab das Unternehmen bekannt, dass die Ausbeute an rekombinantemSARS-1-Protein, das von einem chinesischen Lieferanten für die Bioproduktion vonBVX-1021 bezogen wurde, neben dem SARS-1-Protein auch ein natürlichesProteinaggregat enthielt. Obwohl die neutralisierenden Antikörperstudienwahrscheinlich nicht beeinträchtigt wurden, hielt es das Unternehmen für ratsam,BVX-1021 unter Verwendung einer neuen Charge rekombinanter SARS-1-Proteine voneinem Lieferanten zu synthetisieren, der das fremde Proteinaggregat aussortierthat. Ein Covid-19-Ausbruch im August bei einem Lieferanten von Reagenzien, diefür die abschließende QC/QA benötigt werden, führte zu einer kurzen Verzögerungder endgültigen Freigabe von BVX-1021.BVX-1021 ist Gegenstand einer laufenden Forschungskooperation zwischen der OSUund BioVaxys, die den neuartigen Ansatz des Unternehmens für einen"Universalimpfstoff" zur Behandlung eines breiten Spektrums von Sarbecovirenuntersucht. Dabei handelt es sich um eine Familie von Viren, zu der SARS-CoV-2und neu auftretende Varianten, SARS-CoV-1 und eine breite Palette andererpotenziell gefährlicher Zoonoseviren gehören. Im Rahmen der Zusammenarbeit, dieAnfang des Jahres begann, wird die Kombination von BVX-0320 und BVX-1021 vonBioVaxys in einem Meerschweinchenmodell untersucht. Die wichtigsten Endpunkteder Studie sind die Entwicklung von virusneutralisierenden Antikörpern gegen dasLebendvirus SARS-CoV-2 und andere Sarbecoviren, einschließlich Fledermaus- undSchuppentier-Coronaviren, die mit SARS in Zusammenhang stehen.Fledermäuse sind ein wichtiges Reservoir für viele SARS-Stämme, wobei mehrereStämme bei Zibetkatzen identifiziert wurden, die wahrscheinlich Vorfahren vonSARS-CoV-1 ("SARS-1") waren (Journal of Virology. 84 (6): 2808-19, 2010). DasVorhandensein von neutralisierenden Antikörpern im Tiermodell würde stark darauf