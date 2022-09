eMobility Payment "Ein Konto für ein Auto"- Der Mobile Payment Anbieter VIMpay stellt seine Vision vor

Freising (ots) - Die petaFuel GmbH, der Anbieter der Mobile Payment App VIMpay

aus dem Herzen Bayerns, beginnt mit der Entwicklung von Bezahllösungen im

eMobility Bereich und wird seine Vision mit Interessierten am 14.09.2022 in

einem Online-Event teilen und diskutieren.



Die App VIMpay - das "Schweizer Taschenmesser" des mobilen Bezahlens - bietet

Nutzern eine digitale Debit Mastercard®, mit welcher weltweit mit allen

bekannten Payment Wallets wie Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay,

SwatchPAY! und vielen weiteren Anbietern bezahlt werden kann. Mit dem Premium

Modell erhalten Nutzer ein kostengünstiges und wettbewerbsfähiges Girokonto. Die

App mit über 500.000 Downloads ist derzeit in Deutschland, Österreich und der

Ukraine verfügbar und weist ausgezeichnete Kundenbewertungen im Apple App Store

und Google Play Store auf. Die Ausweitung auf weitere europäische Länder

befindet sich in der Entwicklung.