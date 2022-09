GESAMT-ROUNDUP: Hohe Inflation und Rezessionssorgen: Druck auf EZB wächst

FRANKFURT - Die Forderung nach einer kräftigen Zinserhöhung im Euroraum zur Eindämmung der extrem hohen Inflation wird lauter. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing geht zwar nach eigener Aussage davon aus, dass die deutsche Wirtschaft genug Widerstandskraft besitzt, um die zu erwartende Rezession gut zu bewältigen. "Aber das bedingt, dass die Zentralbanken jetzt schnell und entschlossen handeln", sagte Sewing am Mittwoch in Frankfurt. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) kommt am Donnerstag (8.9.) zu seiner nächsten Sitzung zusammen.

ROUNDUP: Deutsche Industrie startet schwach ins Sommerquartal