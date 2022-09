Alpian kooperiert mit Visa, um innovative, digitale und intelligente Zahlungslösungen für die Schweiz anzubieten

GENF, 7. September 2022 /PRNewswire/ -- Alpian SA („Alpian"), die erste digitale Privatbank der Schweiz, gibt heute ihre Partnerschaft mit Visa, einem weltweit führenden Anbieter von digitalen Zahlungen, bekannt. Mit diesem Schritt erreicht Alpian den Status eines Principal Member von Visa, was es dem Unternehmen ermöglicht, seine exklusive Metalldebitkarte in der Schweiz auszugeben.

Mit der offiziellen Partnerschaft kann Alpian nun sein Angebot an hochwertigen, intelligenten Metalldebitkarten in der ganzen Schweiz bereitstellen. Die Kombination einer exklusiven Debitkarte aus Metall mit einem Girokonto in mehreren Währungen (CHF, EUR, GBP und USD) und einem Echtzeit-Devisenwechsel ohne Bearbeitungsgebühren bietet jedem Alpian-Kunden ein einzigartiges, elegantes und kosteneffizientes Mittel zur Erleichterung seiner täglichen Bankgeschäfte in der Schweiz und im Ausland. Als Mitglied des Visa-Netzes wird die Debitkarte von Alpian in über 200 Ländern und Regionen und bei mehr als 100 Millionen Händlern[1] weltweit akzeptiert.