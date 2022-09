Europäischer Erdgaspreis gibt erneut nach

Auch die am Mittwoch deutlich gefallenen Rohölpreise lasten auf dem Erdgas. Schließlich können Ölprodukte Erdgas in einigen Bereichen ersetzen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Preis für europäisches Erdgas ist am Mittwoch erneut spürbar gefallen. Am späten Nachmittag kostete der Terminkontrakt TTF für niederländisches Erdgas etwa 212 Euro je Megawattstunde. Das waren rund acht Prozent weniger als am Vortag. Der TTF-Kontrakt gilt als Richtschnur für das europäische Preisniveau am Erdgasmarkt.

