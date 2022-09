Bericht Erhebliche Einschränkungen in kritischer Infrastruktur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Laut Bundesregierung gibt es in mehreren Bundesländern teils erhebliche Einschränkungen in der kritischen Infrastruktur. Das geht aus einem vertraulichen Lagebericht des Bundesinnenministeriums hervor, über den das Portal "Business Insider" berichtet.



Zur kritischen Infrastruktur zählen neben dem Gesundheitssektor unter anderem auch die Versorgung mit Energie und Lebensmitteln sowie das Finanz- und Versicherungswesen, die Kommunikation, Verkehr und dass der Staat und seine Verwaltung funktionieren. In dem als "VS - Nur für den Dienstgebrauch" eingestuften Dokument, aus dem das Portal zitiert, werden zehn einzelne Bereiche analysiert. Wie es um die einzelnen Sektoren steht, wird in einem Ampel-System von dunkelgrün ("keine Einschränkung kritischer Dienstleistungen") bis orange ("erhebliche Einschränkungen") abgebildet.