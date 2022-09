Inkassowissen vertiefen beim "Virtuellen Kongress" 2022

Berlin (ots) - Inkasso ist eine vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit. Allein

in Deutschland sind 19.000 Menschen in der Branche beschäftigt. Für ihren Job

brauchen sie ein umfassendes Fachwissen - das umfasst kaufmännische und

juristische Expertise.



Wissensvermittlung und Erfahrungsaustausch zu praktischen Inkasso-Themen bietet

der virtuelle BDIU-Kongress. Er findet in diesem Jahr vom 28. November bis 9.

Dezember statt. Innerhalb dieser zwei Wochen bietet der Branchenverband BDIU

wieder viele verschiedene Workshops und Netzwerkformate. Teilnehmende können

sich so auf den aktuellsten Wissensstand bringen, denn: Rechtsprechung und

Gesetzgebung zu Inkasso verändern sich ständig. Beim virtuellen Kongress gibt es

dazu die neuesten Informationen aus erster Hand. Und auch der Austausch zu Best

Practices ist für alle Mitarbeitenden im Forderungsmanagement ungemein wertvoll.