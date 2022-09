Bidirektionales Laden Pilotprojekt von BMW und E.ON zum Stromspeicher auf vier Rädern

München (ots) - Wie kann der E-Auto-Akku in Kombination mit einer

Photovoltaik-Anlage sinnvoll als Stromspeicher zu Hause genutzt werden? Dieser

Frage gehen BMW und E.ON aktuell in der Praxis nach. Bei diesem so genannten

bidirektionalen Laden fließt der Strom - anders als bei einer herkömmlichen

Ladung des E-Autos - nicht allein in Richtung des Fahrzeug-Akkus, sondern kann

bei Bedarf auch wieder ins Hausnetz zurückgespeist werden. Der Einsatz bei

Privathaushalten ist Teil des großangelegten Projekts "Bidirektionales

Lademanagement" von BMW und seinen Partnern, gefördert durch das

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.



"Wertvolle Erkenntnisse für künftige Produkte"