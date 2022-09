S&P 500 - Weitere Abgaben erwartet

Blackrock zufolge wird Europa zum Jahresende in eine tiefe Rezession fallen. Die Lage sollte sich also auch von dieser Seite weiter eintrüben. Goldman Sachs sieht zudem noch keine Anzeichen, dass der Bärenmarkt vorbei ist.

Der S&P 500 befindet sich aktuell direkt in der Ichimoku-Wolke im Tageschart, die in der Zukunft kräftig ansteigt. Es wird also immer schwerer für den S&P 500 diese Wolke nachhaltig nach oben zu durchbrechen. Damit trübt sich die Lage für den S&P 500 weiter ein.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer