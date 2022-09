Grifols schließt Vereinbarung mit Canadian Blood Services, um die Selbstversorgung Kanadas mit Immunglobulinen zu beschleunigen Barcelona, Spanien (ots) -



- In Kanada werden immer mehr Immunglobuline (Ig) verwendet. Das Land importiert derzeit etwa 85% seines Ig-Bedarfs für Patienten, die auf diese lebensrettende Plasma-Protein-Therapie angewiesen sind.

- Aufbauend auf seiner Investition in eine große Fraktionierungsanlage in Montreal wird Grifols Plasma aus Kanada verarbeiten und das fertige Produkt exklusiv für Canadian Blood Services bereitstellen. Ziel ist es, die Selbstversorgung der Kanadier mit Ig zu mindestens 50% zu erreichen. - Im Rahmen eines 15-Jahres-Abkommens mit Verlängerungsoptionen werden jährlich 2,4 Millionen Gramm Ig für kanadische Patienten und Canadian Blood Services bereitgestellt. Die Preise werden westlichen Marktwerten entsprechen und regelmäßig überprüft werden.

- Einmal mehr beweist Grifols seine globale Führungsrolle bei der Bildung von Allianzen zwischen der Plasmaindustrie und dem öffentlichen Sektor als beste Möglichkeit, die Selbstversorgung mit Plasma im eigenen Land sicherzustellen.