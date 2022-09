Enghouse Systems erwirbt SaaS-Anbieter VoicePort

Akquisition bietet Customer Self Service-Lösungen für Medienunternehmen

MARKHAM, Ontario und ROCHESTER, New York, 7. September 2022 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) hat das Geschäftsvermögen von VoicePort LLC, einem Anbieter von automatisierten SaaS-Lösungen mit Sitz in Rochester, New York, erworben.

Die Produkte von VoicePort verbessern das Kundenerlebnis für Medienunternehmen mit abonnementbasierten Kunden. Das Unternehmen bietet automatisierte, konfigurierbare und integrierte Selbstbedienungssoftware für seine Kunden. Die VoicePort-Software ermöglicht einen nahtlosen Kundenservice und kann mit jedem Gerät verwendet werden.