Wirtschaft/Energie / Düngemittelhersteller SKW produziert vorerst nicht

Nach einer Generalinspektion nimmt der Düngemittel-HerstellerSKW aus Wittenberg die Produktion vorerst nicht wieder auf. "Wegen der extremhohen Gaspreise haben wir eine einsatzfähige Anlage bisher nicht wieder inBetrieb genommen", sagte SKW-Sprecher Christopher Profitlich der in Halleerscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstag-Ausgabe). "Bei einerProduktion würden wir täglich hohe Verluste machen."SKW ist einer der größten deutschen Düngemittel-Hersteller, produziert aber auchin großen Mengen Ammoniak für andere Chemiefirmen und stellt dasKraftstoffzusatzmittel AdBlue her. Daher reißen nun Lieferketten: Von demProduktionsstopp sind unter anderem die Chemie-Unternehmen Radici in Zeitz undDomo in Leuna (beide Sachsen-Anhalt) betroffen, die aus Wittenberg Ammoniakbeziehen.