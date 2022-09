(neu: Schlusskurse, weitere Stimmen, mehr Hintergrund)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Diskussionen über möglicherweise hohe EU-Preisgrenzen für Strom in der Europäischen Union hat am Mittwoch zu deutlichen Kursgewinnen bei Versorgeraktien geführt. Der Stoxx Europe 600 Utilities zog im Tagesverlauf mit fast vier Prozent Plus zurück an seine 50-Tage-Linie, am Abend waren es dann noch zwei Prozent. An der Dax-Spitze schlossen RWE 7,2 Prozent höher. Mit zwischenzeitlich rund elf Prozent Kursplus hatten sie sich zuvor ihrem Elf-Jahreshoch bei 43,97 Euro aus dem Mai genähert.

Nach einem Vorschlag aus der EU-Kommission könnten die Preise für nicht mittels Gas erzeugten Strom auf 200 Euro pro Megawattstunde begrenzt werden. Summen, die darüber hinausgehen, sollen etwa an Verbraucher umverteilt werden, wie aus einem ersten Entwurf für ein Gesetz hervorgeht, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die EU-Länder sollen die Mehreinnahmen demnach selbst einsammeln. Zuvor hatten die "Financial Times" und das "Handelsblatt" darüber berichtet.