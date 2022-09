(Im ersten Satz des zweiten Absatzes wurde ein Tippfehler korrigiert.)

RIO DE JANEIRO (dpa-AFX) - Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat die Feierlichkeiten zur Unabhängigkeit des südamerikanischen Landes vor 200 Jahren für seinen Wahlkampf genutzt. "Der Wille des Volkes wird sich am 2. Oktober zeigen. Lasst uns alle wählen gehen, lasst uns diejenigen überzeugen, die anders denken als wir", sagte der rechtspopulistische Staatschef am Mittwoch in der Hauptstadt Brasilia.

Bei der Präsidentenwahl in knapp vier Wochen tritt Amtsinhaber Bolsonaro gegen den früheren linken Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva an. Derzeit liegt Lula in den Umfragen deutlich vorn. Bolsonaro streute zuletzt bereits Zweifel am Wahlsystem und deutete ähnlich wie der ehemalige US-Präsident Donald Trump an, das Ergebnis womöglich nicht anzuerkennen.