Fachkräftegipfel Lösungen müssen an den Bedürfnissen des Mittelstands ausgerichtet sein

Berlin (ots) - Den heute vorgestellten Entwurf einer neuen Fachkräftestrategie

der Bundesregierung kommentiert Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer

Zentralverband Deutsches Baugewerbe:



"Dass die Bundesregierung Unternehmen zur Gewinnung von Fachkräften unterstützen

will, begrüßen wir sehr. Die baugewerblichen Betriebe haben in den vergangenen

zehn Jahren rund 200.000 neue Arbeitsplätze geschaffen und zudem bilden die

baugewerblichen Unternehmen über 80 % aller Auszubildenden in der Bauwirtschaft

aus. Dennoch braucht die mittelständisch geprägte Bauwirtschaft eine sinnvolle

und passgenaue politische Flankierung zur Fachkräftesicherung. Hierzu bedarf es

zum einen einer Unterstützung der Ausbildung, insbesondere in den

überbetrieblichen Ausbildungszentren der Branche; und zum anderen einer

erleichterten Zuwanderung von Fachkräften.