Die Anteilsscheine von Pinterest zogen um gut vier Prozent an. Hier wurde auf Aussagen des Alphabet-Chefs Sundar Pichai zum Thema Wettbewerb verwiesen. Ein Statement im Rahmen einer Konferenz sei gewesen, dass die Google-Mutter weiter Übernahmen anstrebe, sofern sie sinnvoll passen. Wie es hieß, komme Twitter nicht in Betracht, zur Foto-Plattform Pinterest jedoch habe er einen Kommentar abgelehnt. Die Papiere von Alphabet lagen gut zwei Prozent im Plus.

Unternehmensseitig waren die Blicke vor allem auf Apple gerichtet: Der Technologiekonzern hat zu einer Neuheiten-Präsentation geladen. So präsentierte Apple die neueste Version seines Flaggschiffs, des iPhone 14, das eine verbesserte Kamera und eine neue Funktion bietet, die eine Satellitenverbindungen für Notfälle ermöglicht. Zudem will das Unternehmen seine starke Position im Geschäft mit Computer-Uhren mit einer größeren Modellpalette ausbauen.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Mittwoch von ihren jüngsten Verlusten erholt. Für Entspannung sorgte der Rückgang der Renditen am Anleihenmarkt. Sie waren seit Anfang August in Erwartung kräftiger Leitzinserhöhungen zur Bekämpfung der Inflation deutlich gestiegen. Die Aktienmärkte waren im Gegenzug stark unter Druck geraten, denn der straffe Kurs der Notenbank Fed erhöht die Gefahr einer ausgeprägten Rezession in den USA.

