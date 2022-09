TAAT wird ab Montag, 12. September in allen 34 Buc-ee‘s Geschäften in Texas erhältlich sein

Das Unternehmen bestätigt, dass TAAT Original, Smooth und Menthol ab Montag, den 12. September 2022 an allen 34 Standorten von Buc-ee‘s in Texas zum Verkauf angeboten werden. Buc-ee‘s wird das „Ankerkonto“ des Unternehmens in Texas sein.

Las Vegas und Vancouver, 7. September 2022 – TAAT Global Alternatives Inc. (CSE: TAAT) (OTCQX: TOBAF) (FWB: 2TP) (das „Unternehmen“ oder „TAAT“) freut sich bekannt zu geben, dass sein Hauptprodukt TAAT ab Montag, den 12. September 2022 an allen 34 Standorten von Buc-ee‘s im US-Bundesstaat Texas als Teil der bevorstehenden Einführung von TAAT im gesamten Bundesstaat (29,5 Millionen Einwohner1, Raucher-Inzidenzrate unter Erwachsenen 14,7 %2) verkauft wird. In einer Pressemitteilung vom 2. September 2022 gab TAAT seine Beziehung zu Buc-ee‘s, einer regionalen Kette von 43 Tankstellen und Reisezentren in sieben südlichen US-Bundesstaaten, bekannt. Mit dieser Platzierung wird die Präsenz von TAAT in der Buc ee‘s-Kette rund 80 % aller Standorte von Buc-ee‘s abdecken, einschließlich des Standorts New Braunfels, TX, der mit einer Größe von 66.335 Quadratfuß den weltweit größten Convenience-Store darstellt.3

Das Unternehmen glaubt, dass Buc-ee‘s als „Ankerkonto“ für den Bundesstaat Texas fungieren wird, wo es seine Kommerzialisierungsbemühungen für TAAT verstärken möchte. Buc-ee‘s zieht Touristen und Autofahrer an, die durch Texas fahren und wird auch von seiner loyalen lokalen Fangemeinde unterstützt. Erwachsene Raucher aus diesen Segmenten, die die Geschäfte von Buc-ee‘s in Texas betreten, können jetzt „TAAT probieren“. Neben der großen Auswahl an einzigartigen Waren, ist Buc-ee‘s auch für seine geräucherte Rinderbrust bekannt, die es neben anderen rund um die Uhr verfügbaren Speisen und Getränken anbietet.4 Buc-ee‘s ist auch für seine modernen und bemerkenswert sauberen Toiletten bekannt und wurde 2012 von Cintas zum Gewinner des alljährlichen „America’s Best Restroom Contest“ gewählt.

TAAT ist bereits in den Tabakwarenauslagen mehrerer Buc-ee‘s-Filialen im Bundesstaat Texas zu finden, darunter auch im „größten Convenience-Store der Welt“ in New Braunfels, TX (siehe Abbildung oben). Bis Montag, den 12. September 2022, werden alle 34 texanischen Buc-ee‘s-Filialen TAAT-Produkte führen.

