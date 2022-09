NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat sich am Mittwoch weiter von seinem Mehrjahrestief erholt und ist im US-Handel wieder über die sogenannte Parität gestiegen. Damit ist der Euro wieder etwas mehr als einen Dollar wert. Zuletzt kostete ein Euro 1,0009 Dollar und lag damit wieder etwas über dem am Dienstag markierten Tiefstand seit fast zwanzig Jahren von 0,9864 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 0,9885 (Dienstag: 0,9928) Dollar fest.

Gestützt wurde der Euro durch die merklich gesunkenen Erdgas- und Erdölpreise. Die Energieversorgung in der Eurozone ist angesichts der hohen Abhängigkeit von Russland deutlich prekärer als die der USA. Dies belastet die wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone. Für die jüngste Euroschwäche war dies ein Grund.