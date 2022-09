TORRAS präsentiert neue Case-Serie für neues iPhone 14

Los Angeles (ots/PRNewswire) - TORRAS, eine führende Marke für Handyzubehör und

elektronische Geräte, hat seine neuen iPhone-Hüllen und Displayschutzfolien

vorgestellt. Dieses Mal bringt TORRAS Lab, ein integriertes Zentrum für die

Herstellung von iPhone 14-Hüllen mit innovativer Technologie und die

Durchführung von Produktexperimenten, mehrere neue Serien an Handyhüllen heraus.

Lassen Sie uns einen Blick auf die neuen Produkte werfen, mit denen TORRAS uns

überrascht.



Diamond Series (https://amzn.to/3RKmu6C)





Eine transparente Hülle kann der beste Weg sein, um das eigentliche Design IhresHandys zu wahren, allerdings vergilbt die durchsichtige Hülle leider meistinnerhalb kurzer Zeit. Jetzt bietet TORRAS mit der Diamond-Serie eine Hülle an,die besonders lang durchsichtig bleibt und Ihr Handy stets in neuem Glanzerstrahlen lässt. Die Transternity(TM) -Technologie wurde für die durchsichtigenTORRAS-Cases mit dem AYF-Antivergilbungsstandard entwickelt, den sie exklusivdefinieren. Alle durchsichtigen TORRAS-Cases werden mit dem AYF 50 hergestellt,dem höchsten Standard, um sogar 60 Tage lang vergilbungsfrei zu bleiben.OriginFit Series (https://amzn.to/3TMzCd2)Die ultradünne und leichte OriginFit-Hülle besteht aus einem einfarbigen Hüllen,das sicheren Halt bietet, ohne Ihr Handy zu überladen. Dank einem erhöhtenRahmen um die Kameralinse und einer Kante, die höher als der Bildschirm ist,schützt sie Ihr Handy jederzeit vor Kratzern und Dellen. Im Gegensatz zuSilikonhüllen, die oft an Taschen kleben und an der sich Fusseln ablagern, istdiese OringinFit-Hülle nanofein poliert und mit einer öl- und wasserabweisendenBeschichtung gegen Fingerabdrücke und Flecken versehen.GlassGo Panzerglas (https://amzn.to/3RGpfFL)Der GlassGo-Panzerglas ist dank des besonders harten 9H-Hartglases und derIonenaustauschtechnologie widerstandsfähiger als je zuvor. Um die Anbringung zuerleichtern, verwendet das Forschungs- und Entwicklungsteam von TORRAS einen0,18 mm starken Haftkleber und ein CNC-Verfahren, um die Dicke des AB-Kleberseffektiv zu reduzieren und die Ebenheit der Kanten zu verbessern. Es bietet einbuchstäblich luftblasenfreies Erlebnis und kann innerhalb von nur fünf Sekundenangebracht werden.Wenn es um den Schutz Ihres Handys geht, wird TORRAS immer immer in der Spitzebesetzen. Das einzigartige TORRAS-Labor, in dem das Produkt getestet undentwickelt wurde, legt ebenso viel Wert auf Stil wie auf Schutz. Auf jeden Falleine lohnende Investition für Ihr neues iPhone. Kaufen Sie Ihre Hülle für dasiPhone 14 auf TORRAS Amazon (https://amzn.to/3Rrfdc6) und auf derTORRAS-Website. (https://torraslife.com/)Informationen zum TORRASTORRAS wurde 2012 gegründet und ist eine innovative Marke mit derDesignphilosophie "Simple but Unique". Das Unternehmen verfügt aktuell über einmehr als 2,000 Quadratmeter großes Forschungs- und Entwicklungslabor und hatbisher mehr als 1,100 Patente erhalten. 36 seiner Produkte wurden mitrenommierten internationalen Designpreisen ausgezeichnet, unter anderem mit demdeutschen Red Dot Award.TORRAS-Kontakt: mailto:press@torras-global.comTORRAS PR-Leitung: mailto:echo.huang@torras-global.comFoto - https://www.google.com/url?q=https://mma.prnewswire.com/media/1893373/Picture2.jpg&source=gmail-html&ust=1662649449394000&usg=AOvVaw1xCzi-KjKVIHpuPO_vp5aWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/165089/5315910OTS: TORRAS