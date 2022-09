SGW GLOBAL UND MOTOROLA MOBILITY LLC SCHLIESSEN VERTRAG ÜBER DIE WELTWEITE LIZENZIERUNG VON MOTOROLA HOME AUDIO PRODUKTEN AB

„Wir betrachten es als ein großes Privileg, mit der Home Audio Produktkategorie für die Marke Motorola betraut zu werden. Als Lizenznehmer für andere Motorola-Kategorien wissen wir um die Stärke der Marke", sagt Malcolm Paton, Executive Director von SGW Global. „Motorola steht für unübertroffene Qualität und Innovation, und wir haben in unserer derzeitigen Partnerschaft große Erfolge erzielt. Wir freuen uns darauf, wie wir mit Home Audio darauf aufbauen werden."

„Während unserer langjährigen Zusammenarbeit waren wir immer beeindruckt von der Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit der SGW-Produkte, der Einhaltung der Anforderungen des Markenlizenzprogramms durch SGW und dem Engagement von SGW für die Marke Motorola", sagte David Carroll, Executive VP of Brand Licensing bei Motorola Mobility LLC. „Wir sind davon überzeugt, dass SGW mit seiner Führung die Home Audio Produkte auf ein neues Niveau heben wird und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit SGW auf diesem Weg."

SGW Global erhielt im Dezember 2020 die exklusiven Lizenzrechte für Personal Audio, das Audiozubehör für Verbraucher umfasst, das in Verbindung mit Mobiltelefonen verwendet werden soll, z. B. WLAN-Headsets, Mono-Bluetooth- und WLAN-Headsets und kompakte, tragbare, batteriebetriebene Bluetooth- und WLAN-Lautsprecher. Zu Beginn dieses Jahres führte SGW Global ein neues Produkt in der Kategorie Personal Audio ein, das sehr erfolgreich war und das persönliche Audioerlebnis auf die Integration im Auto ausweitete. Der Motorola MA1, ein Plug-and-Play-Adapter, der mit Android Auto integriert werden kann, wurde mit zahlreichen Innovationspreisen ausgezeichnet. Nach dem Erfolg der ersten Markteinführung in den USA wurde die Produktionsmenge erhöht, um der Nachfrage gerecht zu werden.