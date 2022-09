HERZOGENAURACH, Deutschland, 8. September 2022 /PRNewswire/ -- Das Sportunternehmen PUMA hat im Rahmen seiner „FUTROGRADE"-Show während der New Yorker Modewoche sein allererstes Metaverse-Website-Erlebnis namens Black Station vorgestellt, das exklusive NFTs mit Turnschuhen in limitierter Auflage bietet.

Die PUMA Black Station wurde als interaktiver Ort konzipiert, an dem die Zukunft der Marke erlebbar wird. Als leere und sich ständig weiterentwickelnde 3D-Leinwand wird Black Station zu einem dynamischen Besuchsziel, das die Verbraucher mit verschiedenen Web3-Aktivitäten verbindet, die im Laufe des nächsten Jahres und darüber hinaus entstehen.

„Vor zwanzig Jahren war Black Station PUMAs Heimat für unsere innovativsten Modedesigns", sagte Adam Petrick, PUMAs Chief Brand Officer. „In Anbetracht der Grenzen, die wir in Bezug auf Produktdesign und Digitalisierung verschieben, fanden wir es passend, Black Station als neues Portal für die digitale Erkundung von Mode, Sportperformance, unseren traditionellen Klassikern und Innovationen zurückzubringen."

Das Erlebnis beginnt damit, dass die Besucher eine hyperrealistische digitale Lobby mit drei separaten Portalen betreten. Auf den ersten beiden Portalen, die ab dem 7. September zugänglich sind, werden exklusive, noch nie gezeigte Nitro NFRNO- und Nitro Fastroid-Sneaker in Verbindung mit PUMAs aktueller NFT Nitropass-Prägung vorgestellt.

Diejenigen, die sich einen Nitropass ausstellen lassen, können zwei NFTs erhalten - einen, der an physische Produkte gebunden ist, und einen, der ein individuelles Erlebnis in Verbindung mit dem gewählten Schuh freischaltet. Im Anschluss an die Futrograde-Show können die Sammler ihre physischen Turnschuhe einfordern, indem sie ihre für das Produkt geforderten NFT verbrennen. Damit betritt die Marke Neuland im Web3-Bereich und etabliert ihr erstes PUMA-eigenes NFT, das digitales Design mit physischen Produkten für die Verbraucher verbindet.

Für das digitale Produktdesign ermutigte PUMA seine hauseigenen Designer, die kreativen Grenzen zu erweitern und sich vorzustellen, wie ein digitaler 3D-Sneaker aussehen könnte. „Unser Designerteam hat sich bei der Entwicklung dieser Schuhe viele Freiheiten genommen. Wir haben ihnen gesagt, dass es keine Grenzen gibt. Dadurch waren wir in der Lage, ihre Kreativität zu nutzen, ohne die typischen Beschränkungen unseres Schuhproduktionsprozesses", so Heiko Desens, Global Creative Director und Head of Innovation. „Was genauso beeindruckend ist wie die eigentlichen Entwürfe, ist die Tatsache, dass wir tatsächlich mit der Entwicklung zusammenarbeiten konnten, um diese atemberaubenden Entwürfe zum Leben zu erwecken."