Monotype stellt Touvlo vor, eine neue serifenlose Schrift, die eine moderne Interpretation der frühen britischen Groteskschriften bietet

WOBURN, Massachusetts, 8. September 2022 /PRNewswire/ -- Monotype hat heute Touvlo vorgestellt, eine strahlende, moderne Interpretation eines klassischen Genres, die den Geist der frühen britischen Groteskschriften durch verspielte Terminals und lebendige Kurven gekonnt einfängt. Die von Emilios Theofanous , dem Creative Type Director von Monotype Studio, entworfene Touvlo bedeutet in seiner Muttersprache Griechisch „Ziegel" und ist eine Hommage an sein derzeitiges Zuhause in London und die Bedeutung der Ziegel im Stadtbild. Touvlo eignet sich für Markenbildung und Publikationen und bietet Designern und Kreativschaffenden eine neue Option für eine zeitlose und einzigartige Ästhetik.

Touvlo stützt sich zunächst auf historische Quellen, wandelt sich aber schnell zu einer persönlichen Interpretation früher Groteskentwürfe aus britischen Gießereien. Seine Ursprünge finden sich in „Specimens of Book and Jobbing Types; Borders, Initials, Ornaments, etc." von The Fann Street Foundry, Sir Charles Reed and Sons, Ltd, London: 1905. Die kursiven Groteskentwürfe in diesem Buch folgen einem eher kalligrafischen Stil als die geneigten Versionen, die wir bei modernen serifenlosen Designs erwarten. Dies inspirierte Theofanous, der die gleichen Designprinzipien auf die nach links geneigten Versionen von Touvlo ausdehnte. Theofanous ließ sich von dem außergewöhnlichen Archiv der St Bride Library inspirieren, studierte weitere Schriftproben aus anderen britischen Gießereien und untersuchte deren grafische Haltung und besondere Eigenschaften.

Obwohl Touvlo von Theofanous' Forschungen inspiriert ist, ist sie nicht als historisches Revival gedacht – vielmehr sieht Theofanous die Schrift als moderne und spielerische Interpretation des frühen britischen Groteskstils und als lebendige Auseinandersetzung mit dem anhaltenden Erbe dieser Zeit.

„Serifenlose Groteskschriften sind seit ihrer Entstehung ein fester Bestandteil in den Werkzeugkästen von Druckereien und in den Menüs von Designern", so Theofanous. „In gewisser Weise trotzen sie der Zeit und werden seit Jahrzehnten in vielen Regionen eingesetzt. Für Marken, die auf der Suche nach einem einzigartigen Ton sind, bieten die Stile von Touvlo Charakter, Aussagekraft und Energie, die über alle Medien und Design-Genres hinweg eingesetzt werden können und Anwendungen in den Bereichen zeitgenössisches Verlagswesen, Verpackung, Mode, Technologie, Fintech und mehr umfassen."