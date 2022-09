Printemps eröffnet erstes US-Geschäft in New York

Printemps setzt seine Neuausrichtung

und Beschleunigung fort und kündigt die Eröffnung eines neuen Geschäfts in New

York an, was die erste Initiative der Marke in den USA darstellt. Printemps wird

in dem historischen, 50-stöckigen Gebäude One Wall Street (1 Wall Street) im

sich rapide verändernden Finanzviertel eröffnet.



"Die USA sind für unsere internationale Entwicklungsstrategie von wesentlicher

Bedeutung, und die Eröffnung in New York bietet eine hohe Außenwirkung und ein

großes Wachstumspotenzial. Wir glauben, dass wir etwas Einzigartiges bieten

können, sowohl für die begeisterte lokale Kundschaft als auch für die

zahlreichen Touristen, die in die Stadt strömen. Es ist auch ein strategischer

E-Commerce-Markt für Luxus, Mode, Wohnen und Schönheit", betont Jean-Marc

Bellaiche, CEO der Printemps Groupe. "Wir planen, in diesem sich schnell

verändernden und anspruchsvollen Markt ein neues Format des Erlebnishandels zu

entwickeln."