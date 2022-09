Astronergy-Module gewinnen den "Outdoor Energy Yield AQM Award 2022" des TÜV Rheinland

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Astronergy hat bei der Ausgabe 2022 des TÜV

Rheinland "All Quality Matters" Solarkongresses erneut eine Anerkennung

erhalten. Das bifaziale Modul der ASTRO-Serie wurde mit dem "Outdoor Energy

Yield Award" (Bifacial Group) ausgezeichnet, der am 2. September in Hefei,

China, stattfand.



der "All Quality Matters"-Preis gilt als eine der wettbewerbsfähigsten und

wertvollsten Auszeichnungen unter den Anbietern von Modulen, Wechselrichtern,

Energiespeichersystemen usw. aufgrund seines objektiven und glaubwürdigen

Bewertungsverfahrens und der maßgeblichen und neutralen Auswahlinstitutionen. Es

ist die fünfte Auszeichnung, die Astronergy seit 2018 von TÜV Rheinland's "All

Quality Matters" erhalten hat, was eine maßgebliche und professionelle

Anerkennung der hervorragenden Leistung der Astronergy-Produkte darstellt.