RAVENSBURG (dpa-AFX) - 'Schwäbische Zeitung' zur Generaldebatte

Für Freunde der direkten Ansprache war unterhaltsam, wie Friedrich Merz (CDU) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei der Generaldebatte zum Haushalt aufeinander losgingen. Doch die Lage ist zu ernst, um sich daran zu erfreuen. Millionen Menschen fragen sich, woher sie das Geld für steigende Energiepreise nehmen sollen. Die Ampel präsentiert sich als janusköpfiges Wesen. Auf der einen Seite will sie Milliarden Euro für Entlastungen in die Hand nehmen. Auf der anderen Seite verknappt sie das Angebot an Strom, indem die drei verbliebenen Atomkraftwerke vom Netz oder - vielleicht - in die Kaltreserve gehen. Um es nicht kleinzureden: Die Ampel müht sich mit Fehlern der Vergangenheit. Sie muss neue Energiequellen auftun, Gasspeicher füllen und Folgen des Krieges abschwächen. Für die Bürger bedeutet das: Sie sollten nicht zu streng sein, wenn die Regierung Fehler macht. Gleichzeitig können sie erwarten, dass der Grundsatz "erst das Land, dann die Partei" endlich ernst genommen wird./yyzz/DP/zb