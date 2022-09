BERLIN (dpa-AFX) - Die CDU-Spitzengremien bereiten an diesem Donnerstag den Bundesparteitag der Christdemokraten am Freitag und Samstag in Hannover vor. Zunächst kommt um 14.00 Uhr die engste Führungsspitze um Parteichef Friedrich Merz im Präsidium zusammen. Von 16.00 Uhr an tagt der größere Parteivorstand im Adenauerhaus, der Parteizentrale in Berlin. Wegen der Haushaltsdebatte im Bundestag wird sich ein Teil der Mitglieder zu den Beratungen zuschalten. Das Treffen der 1001 Delegierten in Hannover findet einen Monat vor der niedersächsischen Landtagswahl am 9. Oktober statt.

Im Mittelpunkt des Parteitags sollen nach dem Willen von Merz und der Parteispitze die Energiekrise und die Maßnahmen zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft angesichts der gestiegenen Preise stehen. Dazu will der Vorstand einen Leitantrag vorlegen, über den am Freitag entschieden werden soll.