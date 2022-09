° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

11:00 DEU: Bundesvereinigung Bauwirtschaft, Pk zur Lage der Branche, Erwartungen für das restliche Jahr und Forderungen an die Politik, Berlin

DEU: Energie Forum 2022 "Der Weg zur CO2-neutralen (Energie-) Wirtschaft" Schirmherr ist Prof. Dr. Gerald Linke, Vorstandsvorsitzender - Ressort Energie des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW). Das Forum will die Impulse des Energieforums 2019 aufgreifen und vertiefen. Lingen

SONSTIGE TERMINE DEU: Bundestag - Fortsetzung der Haushaltswoche + 09.00 Etat Wirtschaft und Klimaschutz + 10.45 Etat Gesundheit + 12.30 Infektionsschutzgesetz/Corona-Regeln für den Herbst (siehe Planungseintrag «Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie - Bundestag berät Corona-Regeln für den Herbst») + 14.10 Etat Finanzen + 14.55 Etat Justiz + 16.40 Etat Arbeit und Soziales + 17.25 Etat Landwirtschaft + 19.10 Etat Bildung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 08. September ^ TERMINE UNTERNEHMEN USA: Moderna, Research and Development Day

