Wirtschaft Studie weckt Zweifel an Nachhaltigkeit der Wasserstoff-Wirtschaft

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Umstellung der Industrie auf Wasserstoff ist in vielen Fällen offenbar weniger nachhaltig als bislang angenommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE) im Auftrag des Naturschutzbundes Nabu, über die das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" berichtet.



Darin wurden die Potenziale eine Wasserstoffwirtschaft hinsichtlich ihrer Klimabilanz und des Umweltschutzes untersucht. "Wasserstoff ist zur Erreichung der Klimaziele und tiefen Dekarbonisierung notwendig", heißt es zwar in der Untersuchung, gleichzeitig schreiben die Autoren aber auch, dass Wasserstoff nicht per se emissionsarm sei, da die Nachhaltigkeit stark von der Herkunft und der Produktionsroute abhänge. So scheidet aus fossilem Erdgas gewonnenes H2 (grauer Wasserstoff) bei der Klimabilanz besonders schlecht ab.