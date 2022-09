Interview mit Evolution Energy Minerals (S1-E3) – “Wir wollen die erste kohlenstofffreie Graphitmine der Welt werden

Das nachfolgende Video-Transkript ist Teil 3 eines 4-teiligen Interviews mit Phil Hoskins, Managing Director von Evolution Energy

Bitte beschreiben Sie uns das Chilalo-Projekt und dessen Bedeutung für Evolution Energy Minerals!

Phil Hoskins: Wir sind ein Einzelprojektunternehmen, daher ist dieses Graphitprojekt für das Unternehmen sehr wichtig. Es handelt sich um eine große, hochgradige Ressource. Wir haben bisher wahrscheinlich nur 10 % der Bohrungen durchgeführt, so dass es das Potenzial hat, eine globale Ressource der Top-10-Größe zu werden. Der Graphit liegt an der Oberfläche, was niedrige Abraumquoten bedeutet. Es handelt sich um eine konventionelle Tagebaumine, die per Lkw und Schaufel zu einer Aufbereitungsanlage führt, in der wir das Material von einer Qualität von 10 auf einen Reinheitsgrad von 95 aufbereiten werden, was für die meisten Anwendungen der Standard ist.

Das Material wird konventionell aufbereitet durch Zerkleinern, Mahlen und Flotation. Wichtig ist die Befreiung des Graphits aus dem Gangmaterial, wobei sichergestellt wird, dass die sehr wertvollen Flocken im Prozess erhalten bleiben. Anschließend wird das Produkt getrocknet, gesiebt, in Säcke verpackt und per Lkw zum Hafen transportiert, wo es dann an unsere Abnahmepartner verschifft wird - also nicht unbedingt ein Projekt mit hohem Risiko: Ich denke, der Großteil des Risikos liegt in der Herstellung des Flockenprodukts, das wir produzieren wollen und in der Aufbereitungsanlage.

Wir verwenden viel Zeit darauf, diese Dinge richtig zu machen. Wir haben die metallurgischen Tests in zwei verschiedenen Labors durchgeführt. In Perth und in Kanada waren sehr renommierte Ingenieure an den Machbarkeitsstudien beteiligt. Engineering Services hier in Perth hat viel Erfahrung mit Machbarkeitsstudien für den Bergbau und wir sind sehr zuversichtlich, was die Ausführung oder die Zahlen betrifft: 87 Millionen Dollar Kapitalkosten, 323 Millionen Dollar NPV und einen internen Zinsfuß von 34. Die aktualisierte DFS wird im September abgeschlossen sein, so dass wir dann über aktualisierte Zahlen verfügen werden.