JEFFERIES stuft GSK auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat GSK von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 2100 auf 1475 Pence gesenkt. Trotz verbesserter Fundamentaldaten sei es angesichts der aktuellen Unsicherheit über den Ausgang der Rechtsstreitigkeiten rund um das Mittel Zantac vorerst besser, sich an die Seitenlinie zu stellen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die aktuelle Kursschwäche spiegele zwar schon sein eigenes schlimmstes Szenario wider, doch selbst das könne nicht als ausgeschlossen von der Hand gewiesen werden. Die Unsicherheiten dürften ihm zufolge noch mindestens bis zum zweiten Halbjahr 2023 bestehen bleiben./tav/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2022 / 11:24 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2022 / 19:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,09 % auf 15,75EUR erreicht.