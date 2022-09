Sondertreffen der EU-Energieminister

Die für Energie zuständigen EU-Minister treffen sich, um über Notfallmaßnahmen wegen der stark angestiegenen Energiepreise zu beraten. In einem ersten Diskussionspapier schlägt die EU-Kommission vor, Stromsparmaßnahmen einzuführen und die übermäßigen Gewinne von bestimmten Stromproduzenten abzuschöpfen.

Konjunkturdaten



08:00 Uhr, Deutschland: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex (Deutschland und Bundesländer) 08/22

08:00 Uhr, Deutschland: Beschäftigte und Umsatz im Handwerk (vorläufige Ergebnisse) Q2/22

08:45 Uhr, Frankreich: Industrieproduktion 07/22

09:00 Uhr, Österreich: Industrieproduktion 07/22

11:00 Uhr, Griechenland: Verbraucherpreise 08/22

11:00 Uhr, Griechenland: Industrieproduktion 07/22

16:00 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 07/22 (endgültig)

18:00 Uhr, Russland: BIP Q2/22 (2. Veröffentlichung)

18:00 Uhr, Russland: Verbraucherpreise 08/22

Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 09.09.2022 Zeit Land Relev. Termin 02:00 EUR Treffen der Eurogruppe 09:00 EUR EcoFin-Treffen 14:30 CAN Beschäftigungsquote 14:30 CAN Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 14:30 CAN Arbeitslosenquote 14:30 CAN Nettoveränderung der Beschäftigung 18:00 USA Fed-Mitglieder Waller spricht



