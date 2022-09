MAPUTO (dpa-AFX) - Überschwemmungen, Dürre und der steigende Meeresspiegel haben im vergangenen Jahr 2,5 Millionen Menschen in Afrika gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Die Weltwetterorganisation (WMO) hat dies in ihrem Klimabericht für Afrika errechnet, der am Donnerstag vorgestellt wird. Das Klima hat sich in Afrika in den vergangenen 30 Jahren um 0,3 Grad erwärmt, heißt es in dem Bericht weiter. Damit habe sich die Erwärmung gegenüber dem Vergleichzeitraum zwischen 1961 und 1990 um 0,1 Grad beschleunigt.

Diese nur scheinbar geringe Veränderung mache sich bereits massiv auf dem gesamten Kontinent bemerkbar: Der Meeresspiegel steige an den afrikanischen Küsten schneller als im globalen Mittel. Auch die wenigen Gletscher Afrikas etwa auf dem Kilimandscharo schmelzen laut Bericht im weltweiten Vergleich schneller ab.