Commerce Resources Corp. schließt letzte Bohrung im Rahmen seines Bohrprogramms 2022 bei der Seltenerd- und Flussspatlagerstätte Ashram in Quebec ab

Das Unternehmen hat vor Kurzem sein zwölftes (12.) und letztes Bohrloch im Rahmen seines Bohrprogramms 2022 in der Seltenerd- und Flussspatlagerstätte Ashram abgeschlossen, wobei insgesamt etwa 2.760 m gebohrt wurden (Abbildung 1). Die Bohrlöcher wurden - zur Abgrenzung der Lagerstätte – mit unterschiedlichen Ausrichtungen und an verschiedenen Orten mit vorher festgelegten Endtiefen zwischen etwa 50 m und 410 m Kernlänge niedergebracht.

Die ersten zwei (2) Bohrungen (EC22-194 und 195) wurden als Stepout-Bohrlöcher am südlichen Ende der Lagerstätte niedergebracht, um das Konfidenzniveau des geologischen Modells in diesem Gebiet zu verbessern; sie erweiterten die Ausmaße der Mineralisierung bei Ashram um weitere ~100 m in Richtung Südosten (siehe Pressemeldung vom 12. August 2022). Weitere vier (4) Bohrlöcher (EC22-204, 205, 206 und 207) wurden am südlichen Ende der Lagerstätte absolviert, um das geologische Modell weiter einzugrenzen und den südlichen Kontakt der Lagerstätte zu erproben. Die restlichen sechs (6) Bohrungen (EC22-196, 197, 198, 198A, 199 und 200) dienten als Infill-Bohrlöcher im Bereich der Ressource, um das Konfidenzniveau der Ressourcen von den Kategorien vermutet/angedeutet zu den Kategorien angedeutet/nachgewiesen innerhalb des Bereichs des erwarteten Grubenmodells der Vormachbarkeitsstudie zu erhöhen, in denen der Neodym-Praseodym-Gehalt („NdPr“) am höchsten ist. Je nach Standort innerhalb der Lagerstätte schwankt die NdPr-Verteilung - d. h. der Anteil des Nd+Pr-Oxids am gesamten Seltenerdoxid („REO“, Rare Earth Oxide) - typischerweise zwischen 21-24+ %, wobei Monazit der dominierende Träger der Seltenerdelemente („REEs“, Rare Earth Elements) ist.

Die Verarbeitung des Kerns aus den Bohrungen 2022 ist vor Ort im Gange; die entnommenen Proben werden zur geochemischen Analyse an die Einrichtung von Activation Laboratories in Ancaster (Ontario) überstellt. Die Analyseergebnisse für alle Kernproben aus dem Bohrprogramm 2022 stehen noch aus. Sobald die Bohrlöcher vollständig protokolliert sind und die Probenanalysen vorliegen, wird das geologische Modell verfeinert werden.