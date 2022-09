JEFFERIES stuft LVMH auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH von 700 auf 740 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luxusgüterkonzern sei einzigartig gut gerüstet, um die Schwankungen im Sektor vor allem in Europa zu durchschiffen, schrieb Analyst Flavio Cereda in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Schätzungen an, demnach dürfte die Firma 2024 um das Eineinhalbfache des Sektorwachstums zulegen. Da die Aktie zudem wenig anspruchsvoll bewertet sei, sei sie in den aktuellen Zeiten eine wichtige Beteiligung, die sich Anleger zulegen sollten./tav/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2022 / 18:22 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2022 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,12 % auf 644EUR erreicht.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Flavio Cereda

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 740

Kursziel alt: 700

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m