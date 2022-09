Nachhaltigkeit ist ein Megatrend, auch an der Börse. Immer mehr Anleger interessieren sich für Unternehmen, deren Produkte Nachhaltigkeit nicht nur versprechen, sondern auch einlösen.

So hat sich auch im Sektor der Nahrungsmitteltechnologie bei Themen wie der Qualitätsverbesserung von Lebensmitteln, dem Schutz bioaktiver Substanzen vor schädlichen Umwelteinflüssen und dem Ersatz für herkömmliche Verpackungskunststoffe in den letzten Jahren viel bewegt. Einige Unternehmen – darunter zahlreiche Start-Ups – haben bereits Innovationen an den Markt gebracht, mit deren Hilfe zum Beispiel Obst und Gemüse länger halten und sicher beim Verbraucher ankommen. Ein wichtiger Beitrag angesichts des Trends zu einer stärker vegetarisch ausgerichteten und klimafreundlicheren Ernährung.