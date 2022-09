München (ots) -



- Ratenkredite 30 Prozent teurer - Zinswende bringt Ende der niedrigen Zinsen

- Bauzinsen nähern sich erneut dem Jahreshoch von drei Prozent - 98.538 Euro

mehr Zinskosten

- Tages- und Festgeldzinsen steigen weiter

- Girokonto: Ende der Verwahrentgelte erreicht, Dispozinsen steigen



Heute reagiert die Europäische Zentralbank (EZB) erneut auf die hohen

Inflationsraten im Euroraum und passt nochmals die Zinsen an. Erste

geldpolitische Schritte gab es bereits im Juni. Was das für Verbraucher*innen

bedeutet, erläutern vier CHECK24 Finanzexperten aus den Bereichen

Baufinanzierung, Geldanlage, Girokonto und Ratenkredite.





Ratenkredite 30 Prozent teurer - Zinswende bringt Ende der niedrigen Zinsen"Zinsen für Ratenkredite sind seit Beginn des Jahres um 30 Prozent gestiegen, daalle Banken in den vergangenen Monaten ihre Finanzierungsangebote angepassthaben" ,sagt Dr. Stefan Eckhardt, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "DieZinswende läutet das vorläufige Ende der historisch niedrigen Kreditzinsen ein.Kreditnehmer*innen sind unmittelbar von der EZB-Zinsentscheidung betroffen. FürBanken wird die Refinanzierung von Ratenkrediten teurer und damit auch fürVerbraucher*innen. Ob und wie die nächsten Anpassungen bereits eingepreist sind,weiß nur die jeweilige Bank.""Wir sehen eine deutlich größere Spanne an vergebenen Zinssätzen" , sagt Dr.Stefan Eckhardt. "Das bedeutet, dass Banken Kreditkund*innen genauer auswählen,insbesondere bei einer knappen Haushaltsrechnung. Der Kreditvergleich istdeshalb noch wichtiger, da es große Unterschiede bei den Kreditinstituten gibt."Bauzinsen nähern sich erneut dem Jahreshoch von drei Prozent - 98.538 Euro mehrZinskosten"Die Zinsen steigen wieder stark an und wir nähern uns den Höchstständen vonüber drei Prozent aus dem Juni" , sagt Ingo Foitzik, GeschäftsführerBaufinanzierung bei CHECK24. "Die EZB-Zinsentscheidungen beeinflussen dieBauzinsen nur indirekt. Wichtigster Indikator sind die Zinsen für zehnjährigeBundesanleihen. Denn sie bestimmten maßgeblich die Renditen für Pfandbriefe, diewiederum von Banken für die Refinanzierung von Immobilienkrediten genutztwerden.""In jedem Fall wird sich die durchschnittliche Baufinanzierung bis Ende diesesJahres um einige Tausend Euro innerhalb der Laufzeit verteuern" , sagt IngoFoitzik. "Die durchschnittlichen Finanzierungssummen sind in den vergangenendrei Monaten um zehn Prozent gesunken. Weniger Kund*innen können es sichleisten, sehr hohe Finanzierungssummen aufzunehmen. Zudem agieren Bankenrestriktiver bei der Kreditvergabe."