DAX versucht sich erneut an der 13.000

An einem Tag, an dem der Leitzins in der Eurozone um ganze 0,75 Prozentpunkte angehoben werden dürfte, hat der Deutsche Aktienindex die Chance, die Marke von 13.000 Punkten nachhaltig zu überwinden. Klingt paradox, denn in der Regel sind steigende Zinsen Gift für die Aktienmärkte, da Alternativanlagen wie Anleihen attraktiver werden. Allerdings ist die Stimmung an der Börse derzeit in erster Linie wegen der rekordhohen Inflation so schlecht, dass eine Zinserhöhung fast schon herbeigesehnt wird. Erwartet wird die Entscheidung um 14:15 Uhr, bis dahin dürfte es verhältnismäßig ruhig an der Frankfurter Börse zugehen und der DAX sich an die 13.000 klammern.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

An eine weitere Kreditlinie der KfW in Höhe von vier Milliarden Euro muss sich der angeschlagene Gaskonzern Uniper in diesen Tagen klammern. Das Unternehmen steckt tiefer in der Krise als bisher angenommen. Zwar hat der Bund bereits beschlossen, bei Uniper einzusteigen wie einst bei der Lufthansa und der Commerzbank. Doch bis es so weit ist, steht der Konzern so unter Druck, dass er neues Geld braucht. Vier Milliarden als Hilfe für die sieben Milliarden Euro Mehrausgaben für die Ersatzbeschaffung des russischen Gases, die laut des Chefs noch diesen Monat erreicht werden. Seit dem Abschalten von Nord Stream 1 hat sich die Lage noch einmal dramatisch verschärft. Das Beispiel Uniper zeigt eindrucksvoll, wie teuer die Energiekrise nicht nur für Millionen Haushalte, sondern auch wie viel finanzielle Unterstützung nötig sein wird, um ganze Industrien vor dem Zusammenbruch zu bewahren.