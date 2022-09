Die EZB hat die Inflation so lange ignoriert und dann verharmlost, dass sie nun in einer aussichtslosen Situation ist: wenn sie heute nicht die Zinsen um 0,75% anhebt, dann verliert sie noch mehr Glaubwürdigkeit - und wenn sie um 0,75% anhebt, dann erhöht sie damit die Wahrscheinlichkeit einer Rezession. Mithin hat die EZB also die Wahl zwischen Pest und Cholera: entweder ein Zeichen setzen, dass sie es ernst meint mit der Bekämpfung der Inflation auch auf Kosten einer Rezession - oder weiter signalisieren, dass ihr die Finanzierung der Südtsaaten der Eurozone wichtiger ist (dann würde der Euro weiter abstürzen und dadurch die Inflation noch weiter steigen). Wahrscheinlich ist eine Anhebung von 0,75% - der Sog der Fed und anderer Notenbanken ist zu groß. Wichtig heute auch die Rede von Jerome Powell (15.15Uhr, Live-Feed bei fianzmarktwelt.de)..

Hinweise aus Video:

1. Goldpreis: Die Lage spitzt sich zu – Erholung oder Absturz

2. Schicksaltstag für den Euro und die EZB

Das Video "EZB: Inflation und Rezession, Pest und Cholera!" sehen Sie hier..